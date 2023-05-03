جنوب سيناء تحصد 22 ميدالية متنوعة في ختام أولمبياد المحافظات الحدودية

حصدت بعثة مديرية الشباب والرياضة بجنوب سيناء، على ٢٢ ميدالية متنوعة بين ذهبية و فضية و برونزية في العاب (الكاراتيه كاتا و كوميتيه - والسباحة حرة و ظهر - وكرة القدم الشاطئية - وكرة الطائرة الشاطئية - وكرة السلة - وكرة اليد - وتنس طاولة - وكرة طائرة - وشطرنج - والعاب الإلكترونية - وألعاب قوى)، في اولمبياد المحافظات الحدودية التي استضافتها محافظة مرسي مطروح.
جاء ذلك بمشاركة محافظات (جنوب سيناء - وشمال سيناء- والبحر الأحمر- وأسوان - والوادي الجديد - ومطروح ) والتي تنطلق برعاية الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، وبحضور محمد فتحي توفيق وكيل الوزارة، وأحمد مسعد وكيل المديرية ومديري مديريات الشباب والرياضة بالمحافظات الحدودية وتقام فعاليات الدورة في نسختها الرابعة برعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي.
وقال محمد فتحي، وكيل وزارة الشباب والرياضة بجنوب سيناء، لـ"البوابة نيوز" : إنه في اليوم الختامي جرى تكريم اللاعبين الفائزين بحضور اللواء اسماعيل الفار رئيس قطاع الشباب و محمد فتحي توفيق وكيل الوزارة والدكتورة سونيا عبد الوهاب رئيس الإدارة المركزية للتنمية الرياضية وأحمد مسعد وكيل المديرية والدكتور أحمد حسان مدير عام الإدارة العامة للنشاط الرياضي الطلابي بتسليم الميداليات وأخذ الصور التذكارية مع الفرق .
وأشار إلى أن تنظيم فعاليات النسخة الرابعة للأولمبياد الرياضى لأبناء المحافظات الحدودية يأتي تواكباً مع اهتمام الرئيس عبد الفتاح السيسى وتوجيهاته المستمرة بتسخير كافة القدرات والإمكانيات لتعزيز مهارات شبابنا وإستغلال طاقاتهم الكامنة بشكل إيجابى ومثمر ، مما يعكس حرص الدولة المصرية فى الجمهورية الجديدة على الإهتمام بعصب الأمة وقوتها.
وأضاف: كما أن المحافظات الحدودية تمتلك العديد من المقومات المتنوعة ليتيح المجال أمام الشباب لممارسة مختلف الأنشطة الرياضية والفنية والثقافية والعلمية، وهو الذى تتبناه وزارة الشباب والرياضة لتحويل التوجيهات الرئاسية لواقع ملموس .