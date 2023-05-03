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الأربعاء 03 مايو 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

رئيس "سياحة جنوب سيناء" يشارك في معرض سوق السفر العربي 2023 بدبي (صور)

أحمد الشيخ رئيس شعبة
أحمد الشيخ رئيس شعبة السياحة والفنادق بجنوب سيناء
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يشارك أحمد الشيخ، رئيس شعبة السياحة والفنادق بجنوب سيناء، في فعاليات النسخة الثلاثين من معرض سوق السفر العربي 2023، والذي يستمر حتى الخميس 4 مايو الجاري في مركز دبي التجاري العالمي، والذى يعد الحدث العالمي الأبرز والأهم فى صناعة السياحة والسفر فى العالم أجمع ويلتقى فيه جميع كبار صناع السياحة والسفر والفنادق فى العالم بصفة عامة والشرق الأوسط بصفة خاصة.

وقال رئيس شعبة السياحة والفنادق بجنوب سيناء: حرصت مصر لتكون متواجدة بشكل مشرف وفعال، حيث تصدرت بوابة الدخول للمعرض فكل من يدخل من باب صالة المعرض يشاهد مصر كأول دولة مشاركة فى هذا الحدث الجليل وأيضا وضع ماكيت دعائي لافت خاص بمدينة شرم الشيخ خارج مركز دبي التجارى العالمي عند دخول زوار المعرض كان حافزا كبيرا لرواد المعرض لزيارة جناح مصر.

وأشار إلى أن وزارة السياحة والآثار وهيئة تنشيط السياحة فى مصر حرصت على إظهار الجناح المصري بالشكل اللائق أمام الزوار مع توفير جميع سبل الدعم لجميع المشاركين وحرصهم على إنجاح هذه المشاركة داخل هذا الحدث العالمي وايضا زيارة اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء لسوق السفر العربى بدبى واطمئنان على جميع المشاركين بالجناح المصري كانت بمثابة دافع قوى لزيادة الإقبال على الجناح المصرى وخاصة من كبار صناع السياحة فى دول الخليج والشرق الأوسط، حيث كان بصحبتهم اوقات وجوده داخل المعرض وحرصه على استضافتهم داخل الجناح المصرى للتأكيد على وجود محافظة جنوب سيناء فى جميع المحافل الدولية الخاصة بالسفر والسياحة .

وأضاف: كما حرص جميع ممثلى الفنادق والشركات السياحية والمستثمرين فى قطاع السياحة فى مصر على المشاركة الإيجابية وتقديم أفضل العروض السياحية داخل مصر وخاصة مدن البحر الأحمر شرم الشيخ والغردقة، حيث شهد الجناح المصرى إقبالا كبيرا من الكثير من مديري التعاقدات لشركات السفر والسياحة بمختلف الدول ومتوقع أن يشهد الموسم المقبل فى مصر إقبالا كبيرا من دول الخليج والأردن ولبنان وخاصة على مدينة شرم الشيخ.

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رئيس شعبة السياحة والفنادق بجنوب سيناء أحمد الشيخ معرض سوق السفر العربي 2023 مركز دبي التجاري العالمي وزارة السياحة والآثار