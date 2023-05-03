بالصور.. القبض على متهم بإشعال النيران في شقة بداخلها والده وشقيقته ببورسعيد

ألقت الأجهزة الأمنية بمحافظة بورسعيد، القبض، في الساعات الأولى من اليوم الأربعاء، على متهما بإشعال النيران في شقة بمنطقة فاطمة الزهراء بحي الضواحي وبداخلها والده وأخته.

تلقت إدارة الحماية المدنية بلاغًا باندلاع حريق داخل وحدة سكنية بمنطقة فاطمة الزهراء نطاق حي الضواحي، فانتقل رجال الحماية المدنية بقيادة العقيد هاني المهدي، رئيس قسم الإطفاء، إلى مكان الواقعة، ونجحوا في السيطرة على الحريق من خلال سيارتين إطفاء قبل انتقاله إلى باقي الوحدات السكنية المجاورة، كما أنقذوا أب وابنته من وسط النيران داخل الشقة.

وتبين من التحريات الأولية لفريق البحث الذي وجه اللواء مازن صبري، مدير أمن بورسعيد، بتشكيله للتحري حول ملابسات الواقعة، اتهام "م.ن.م" بإشعال النيران في شقة بمنطقة فاطمة الزهراء بداخلها والده وأخته، فجرى ضبط المتهم، وحُرر محضر بالواقعة وجاري اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة والعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات والتوصل إلى الملابسات النهائية للواقعة.

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