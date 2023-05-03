تفاصيل إصابة 12 شخص بينهم 7 أطفال فى انقلاب ميكروباص بالمنيا

أصيب 12 شخص بينهم 7 أطفال، إثر انقلاب سيارة ميكروباص بالطريق السياحي، المؤدي لقرية تونا الجبل، في مركز ملوي بجنوب محافظة المنيا، بسبب اختلال عجلة القيادة بيد السائق.

تلقي اللواء أسامة عبد العظيم مساعد وزير الدخلية لأمن محافظة المنيا، إخطارا من غرفة عمليات النجدة بانقلاب السيارة رقم 1534 ق ط ج، ميكروباص، بالطريق السياحي المؤدي إلي قرية تونا الجبل، في غرب مركز ملوي بسبب اختلال عجلة القيادة بيد السائق.

وأسفر الحادث عن إصابة 12 شخص بينهم أطفال وهم: إيمان محسن لبيب 28 عاما، مينا عوض 41 عاما، ونجله ديفيد 8 أعوام، استيفن شنودة سمعان 8 أعوام، مينا نادي سمعان 4 أعوام، دينا نادي رياض 6 أعوام، مارتن سمعان رزق 26 عاما، مصطفي محمد عمر 58 عاما، أنجي مصطفي محمد 6 أعوام، سندي شنودة سمعان 3 اعوام، شقيقتها كفين 4 أعوام، سارة إبراهيم يعقوب 29 عاما، وجميعهم يقيمون في مركز ملوي.

تم نقل جميع المصابين إلي مستشفي ملوي التخصصي لتلقي العلاج، حيث تراوحت الإصابات بين سحجات وكدمات واشتباه إرتجاج وكسور، وتم التحفظ علي السيارة الميكروباص تحت تصرف النيابة العامة التي باشرت التحقيق.