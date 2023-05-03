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الأربعاء 03 مايو 2023
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

الأخبار

رفع 267 وتحرير 4 محاضر إشغال للطريق العام بالدقي

رئيس حي الدقي
رئيس حي الدقي
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قاد اللواء احمد عبد الفتاح رئيس حي الدقي،حملات مكبرة لرفع الإشغالات وازالة التعديات على الطريق ورفع جميع إشغالات وتعديات المحال التجارية والباعة الجائلين على الطريق العام؛ لضبط الشارع وتوفير حرم آمن لسير المواطنين، وتضمنت الحملة شرطة المرافق وذلك تنفيذا لتوجيهات اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة.
واستهدفت الحملات منطقه ميدان المساحه وشارع هارون بالدقي واسفرت الحملةرفع عدد 276 اشغال متنوعه، وتم تحرير عدد 4 محاضر اشغال للطريق العام وذلك لتوفير حرم آمن لسير المواطنين وضمان عدم إعاقة الحركة المرورية، كما تم وضع كلابشات حديديه لتقيد حركه عدد 8 سيارات  لالقاء مياه ملوثه بغسيل السيارات واتلاف الاسفلت وتحرير غرامات فوريه للمخالفين.

وشدد محافظ الجيزة على المرور الدورى على المواقع التى تمت إزالة التعديات منها لضمان عدم تكرار المخالفة مجددًا والتعامل الفورى حيال أى مخالفات واتخاذ كافة الإجراءات القانونية، وتكثيف حملات رفع الإشغالات بصفة دورية للتصدى للمخالفات، وعدم التهاون حيال المخالفين مع اتخاذ الإجراءات القانونية.

 

رئيس حي الدقي رفع الإشغالات تحرير عدد 4 محاضر اشغال للطريق العام