صرحت ممثلة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، أن فلاديمير زيلينسكي، أطلق "غولودومور القرن 21" لأوكرانيا، لافتة الانتباه إلى تصريح زيلينسكي بأن أوكرانيا "ضامن الأمن الغذائي" العالمي.

وكتبت زاخاروفا في قناتها على "تيليغرام": "بصراحة، على الرغم من أنهم ربما بدون وعي.. انظروا، هناك عدد أقل بكثير من مواطني أوكرانيا تحت حكم زيلينسكي، ويتم تصدير المزروعات والحبوب من أوكرانيا بشكل أكثر نشاطا - عدد المستهلكين الأوكرانيين للمنتجات الأوكرانية ينخفض بشكل كبير".

وأشارت الدبلوماسية الروسية إلى أن "هذا يعني أن القادة الغربيون لرئيس [أوكرانيا] سيحصلون على المزيد من الطعام.. زيلينسكي أطلق غولودومور القرن الحادي والعشرين في البلد الذي عُهد إليه".

غولودومور هي المجاعة التي حاقت بأوكرانيا في الموسم الزراعي 1932 – 1933، في ذات الفترة كانت المجاعات تعصف ببقاع أخرى.

وتعتبر مجاعة غولودومور أحد أسوأ الكوارث في التاريخ الأوكراني، حيث تشير التقديرات إلى أن ما بين 2.2 و3.5 مليون شخص قد ماتوا في هذه المجاعة، كما أن البعض يطرح أرقاما أعلى من ذلك بكثير.