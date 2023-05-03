العراق والولايات المتحدة يبحثان تطوير العلاقات والقضايا ذات الاهتمام المشترك

بحث مستشار الأمن القومي العراقي ، قاسم الأعرجي، يوم الثلاثاء، مع مساعدة وزير الخارجية الأمريكي لشؤون الشرق الأوسط باربارا ليف مجمل الأوضاع السياسية والأمنية، على الصعيدين الدولي والإقليمي، فضلا عن بحث تعزيز وتطوير العلاقات بين العراق والولايات المتحدة، إلى جانب بحث الملفات والقضايا ذات الاهتمام المشترك، لاسيما ملف مخيم الهول السوري، وأهمية غلقه.

وذكر المكتب الإعلامي للأعرجي، في بيان ورد لـ السومرية نيوز، أن الأعرجي استقبل بمكتبه، مساعدة وزير خارجية الولايات المتحدة الأمريكية، لشؤون الشرق الأوسط، باربارا ليف، والوفد المرافق لها، بحضور السفيرة الأمريكية في بغداد، ألينا رومانوسكي.

وأشار الأعرجي، إلى أن استمرار دعم الولايات المتحدة ومساعدتها للعراق يشكل أهمية لحكومة رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، من أجل تنفيذ برنامجها الحكومي والنهوض بالواقع العراقي، مؤكدا أن العراق ينطلق من مصالحه الوطنية ومبدأ الحوار والدبلوماسية في علاقاته مع دول العالم.

ولفت إلى أن العراق يسعى لأن يكون ساحة سلام واستقرار وليس ساحة صراع، داعيا إلى حث الدول على سحب رعاياها من مخيم الهول، لاسيما المطلوبون منهم للقضاء.

من جانبها أكدت مساعدة وزير الخارجية الأمريكي استمرار دعم الولايات المتحدة للسيادة العراقية، مشيرة إلى أن العراق يشهد استقرارا أمنيا وسياسيا ملحوظا.