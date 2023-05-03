أحمد مبارك لـ "صالون التنسيقية": هناك ضرورة لوضع استراتيجية للحفاظ على الهوية الوطنية

أكد أحمد مبارك، عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، أن الهوية المصرية الوطنية هي مجموعة من القيم والأخلاقيات التي تراكمت عبر حضارة 10 آلاف سنة عن بلدنا وتاريخها، وهي هوية فريدة نظرا لأنها أقدم هوية لحضارة في التاريخ.

وقال مبارك خلال مشاركته في الجلسة الثانية من الصالون الذي نظمته تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، بعنوان "التنسيقية والحوار الوطني"، إن سلامة الهوية هي التي تحافظ على سلامة المجتمع سواء من الناحية السياسية أو الاجتماعية أو الاقتصادية، فهي قضية ليست فرعية بل هي قضية مرتبطة بالأمن القومي.

وأضاف مبارك أن تكسير قيم المجتمع هي إحدى مظاهر ضرب الهوية، وأنه في ظل التحديات العالمية الحالية والتطور التكنولوجي لابد من أن تكون هناك استراتيجية وطنية للحفاظ على الهوية الوطنية بشكل تتكامل فيه جميع الجهود من الجهات المعنية والوزارات المختلفة لإنتاج محتوى تعليمي تربوي يعزز الهوية الوطنية ويحافظ عليها.

أدار الحوار خلال الصالون آدا جاد، عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، وشارك في الصالون؛ محمد موسي، نائب محافظ المنوفية، عضو مجلس أمناء التنسيقية، النائبة أميرة العادلى، عضو مجلس النواب عن التنسيقية، النائب أكمل نجاتي، عضو مجلس الشيوخ عن التنسيقية، والنائبة هيام الطباخ، عضو مجلس النواب عن التنسيقية، والنائبة نهي ذكي، عضو مجلس الشيوخ عن التنسيقية، وعماد رؤوف، ومينا كرم، والدكتورة حنان وجدي، وأحمد مبارك، ومحمود ألماظ، ورحاب عبد الله، والدكتورة إيناس دويدار، أعضاء تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين.

يذكر أن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، أعلنت عن إطلاق سلسلة من الصالونات النقاشية، تبث مباشرة على الصفحة الرسمية للتنسيقية، مع المتخصصين من كافة التيارات والاتجاهات حول القضايا التي يتم ضمن أجندة الحوار الوطني.

