منى عثمان تحيل مدير إدارة شربين ومدير مركز شباب محلة إنجاق للتحقيق

قامت الدكتورة منى عثمان وكيل وزارة الشباب والرياضة بالدقهلية منذ قليل بزيارة مفاجئة وتفتيش مفاجئ للملعب المنجل بمركز شباب محلة إنجاق التابع لإدارة شباب شربين فى تمام الساعة الواحدة بعد منتصف الليل، لمتابعة سير العمل والانضباط داخل هذه الهيئات الشبابية.

ورافق الدكتورة منى عثمان وكيل وزارة الشباب والرياضة بالدقهلية، أثناء التفتيش المفاجئ للملعب المنجل بمركز شباب محلة إنجاق، الدكتور أيمن ربيع وكيل المديرية للرياضة.

فيما تلاحظ من خلال الزيارة المفاجئة للدكتورة منى عثمان وكيل وزارة الشباب والرياضة بالدقهلية، تشغيل الملعب المنجل بمركز شباب محلة إنجاق فى غير أوقات العمل الرسمية، هذا بالإضافة إلى عدم وجود إيصالات لتأجير الملعب مع الشباب أثناء ممارستهم للعب على أرضية الملعب المنجل، لذلك أحالت الدكتورة منى عثمان وكيل الوزارة مدير إدارة شباب شربين، والمدير التنفيذي بمركز شباب محلة إنجاق للتحقيق بمعرفة الشئون القانونية بالمديرية.

وأكدت الدكتورة منى عثمان وكيل وزارة الشباب والرياضة بالدقهلية، أثناء زيارتها المفاجئة لمتابعة الهيئات الشبابية على الطبيعة، والوقوف على مدى الالتزام والانضباط على عدم التهاون مع اى مقصر في عمله، وفى نفس الوقت مكافأة من يجتهد في عمله، وان اى قرار يتخذ لايمكن الرجوع فيه طبقا للوائح والقوانين المنظمة للعمل.

تأتى هذه الزيارة المفاجئة اليوم للهيئات الشبابية بإدارة شباب شربين، فى إطار إهتمام الدكتورة منى عثمان وكيل الوزارة بالمتابعة المستمرة للهيئات الشبابية والرياضية بكل إدارة فرعية، وضمن سلسلة من الجولات التفقدية والزيارات المفاجئة التى سوف تقوم به الدكتورة منى عثمان وكيل الوزارة على الطبيعة لمتابعة سير العمل، والانضباط داخل الهيئات الشبابية والأندية الرياضية والوقوف على المعوقات التي تواجه الهيئات الشبابية وتذليل كافة الصعوبات حتى يسير العمل على أكمل وجه داخل هذه الهيئات على مستوى محافظة الدقهلية.

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