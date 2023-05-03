اليوم.. 10 دول تشارك في المهرجان الدولي السابع للأم المثالية.. وتونس ضيف الشرف

تستضيف محافظة الأقصر، اليوم الأربعاء، فعاليات المهرجان الدولي السابع للأم المثالية، بمشاركة ١٠ دول، والذي تنظمه جامعة الأقصر برئاسة الدكتور حمدي محمد حسين، بالتعاون مع مؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم للأعمال الخيرية والإنسانية، ومؤسسة مشوار التنموية، ومجموعة نزيه.

ويقام المهرجان في تمام الساعة الرابعة عصرًا في ساحة معابد الكرنك، حيث تبدأ مراسم الاحتفال بالسلام الجمهوري لدول مصر وتونس والإمارات، يليها كلمة منسق عام المهرجان الدكتور صلاح الجعفراوي، مستشار مؤسسة محمد بن راشد أل مكتوم للأعمال الخيرية والإنسانية، ثم كلمة الدكتورة أمال بلحاج موسى وزيرة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن بالجمهورية التونسية "دولة ضيف الشرف"، ثم يقوم الدكتورمحمد حسب أبو بكر ممثل دولة سنغافورة ضيف شرف الدورة السابقة بتقديم الدرع لدولة ضيف الشرف لهذا العام، ثم عرض شريط تسجيلي عن الجمهورية التونسية، ثم فقرة إلقاءشعر للشاعر التونسي محمد بن غزي وكذلك عرض فيلم تسجيلي عن جامعة لأقصر، وتكريم الشخصيات العامة والمحافظين وممثلو الدول المشاركة وتكريم أمهات المحافظات،، وأخيرًا الإعلان عن السيدة الفائزة بالجائرة الكبرى.

كما ستقام حلقة نقاشية بعنوان "المرأة العربية، تمكين وإنجاز بين تحديات الحاضر وطموحات المستقبل " في تمام الساعة ١٢ ظهرًا بمكتبة مصر العامة بالأقصر، كما يقام على هامش المهرجان معرضًا للحرف اليدوية والتراثية.

ويحاضر في الحلقة النقاشية أ.د/ أمال بلحاج موسى وزيرة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن بالجمهورية التونسية ضيف شرف المهرجان الدولي السابع للأم المثالية، وأ.د/ نهلة الصعيدي مستشار فضيلة الإمام الأكبر شيخ الأزهر الشريف، وأ.د/ سحر محمد وهبي أستاذ الإعلام بكلية الإعلام جامعة سوهاج، وأ.د/ صابرين جابر عبد الجليل عميد كلية السياحة والفنادق بجامعة الأقصر، وأ.د/ هاجر خنفير أستاذة مساعد في اختصاص الحضارة العربية والنوع الاجتماعي بالجمهورية التونسية.

وتحل الجمهورية التونسية كضيف شرف للمهرجان، بحضور لفيف من المسئولين والمكرمين من كل من:" جمهورية مصر العربية، ودولة فلسطين، والمملكة الأردنية الهاشمية، ومملكة البحرين، وسلطنة عمان، والجمهورية اللبنانية، وجمهورية تونس، ودولة ماليزيا، ودولة سنغافورة، وإنجلترا".

وكان الدكتور حمدي محمد حسين رئيس جامعة الأقصر، قد استقبل – في وقت سابق - الدكتور صلاح الجعفراوى منسق عام المهرجان الدولي للأم المثالية، مستشار مؤسسة محمد بن راشد أل مكتوم للأعمال الخيرية والإنسانية، لبحث آليات تنظيم الجامعة للمهرجان الدولي للأم المثالية في دورته السابعة، وذلك بعد إقامة المهرجان في جامعات القاهرة وكفر الشيخ على مدار السنوات الماضية.

وأوضح الدكتور حمدي حسين، أن تنظيم جامعة الأقصر للمهرجان يأتي في إطار حرص الجامعة على التعاون مع منظمات المجتمع المدني، وفي ضوء قيام الجامعة بدورها تجاه المجتمع مشيرًا إلى أن احتفالية الأم المثالية تعكس مدى التعاون بين المؤسسات الحكومية ومؤسسات المجتمع المدني، والتي تأتي تقديرًا لكل أم لها بصمة في الحياة، وتميزت وتفانت في خدمة أبنائها ووطنها، مؤكدًا أن جامعة الأقصر تحرص على تقديم كافة أوجه الدعم اللوجيستي لإنجاح المهرجان، وإخراجه في صورة مشرفة تليق باسم جامعة الأقصر.