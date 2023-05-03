حنان وجدي لـ«صالون التنسيقية»: الشراكة بين القطاع العام والخاص ترجمتها الدولة عبر وثيقة سياسة ملكية الدولة

أكدت د. حنان وجدي عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، أن الدولة المصرية تمكنت من ترجمة مسألة الشراكة بين القطاعين العام والخاص عبر وثيقة سياسة ملكية الدولة، كما أسفرت المناقشات عن برنامج الطروحات الحكومية، مضيفة أن القطاع العام يتخارج بنسب يحددها شكل القطاع والاستثمار.

جاء ذلك خلال مشاركتها في صالون تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين بعنوان "التنسيقية والحوار الوطني".

وأضافت وجدي أن مسألة الشراكة بين القطاع العام والخاص من أهم الموضوعات التي نعمل عليها، موضحة أنه تم تقديم أوراق عمل من خلال التنسيقية لموضوع الشراكة.

وأشارت إلى ضرورة عدم تجاهل السوق وسعر العملة غير ثابت لأن الشراكة مرتبطة باستقرار نقدي اجرائي مادي، مضيفة أن هناك مرحلة قبل الطرح وهي تقييم الشركات ووضع خطة عمل، فتعظيم القطاع الخاص يؤثر على النمو والاحتياطي النقدي وسعر العملة.

وأضافت أن الاستثمار العام يختلف عن الخاص، فالعام خدمي تنموي والإنفاق يكون عظيم والعوائد قليلة، أما الخاص له طبيعة عكس ذلك ومسألة البحث عن المستثمر ستأخذ وقت في ظل الظروف الراهنة

أدار الحوار خلال الصالون آدا جاد، عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، ويشارك في الصالون؛ محمد موسي، نائب محافظ المنوفية، عضو مجلس أمناء التنسيقية، النائبة أميرة العادلى، عضو مجلس النواب عن التنسيقية، النائب أكمل نجاتي، عضو مجلس الشيوخ عن التنسيقية، والنائبة هيام الطباخ، عضو مجلس النواب عن التنسيقية، والنائبة نهى زكي، عضو مجلس الشيوخ عن التنسيقية، وعماد رؤوف، ومينا كرم، والدكتورة حنان وجدي، وأحمد مبارك، ومحمود ألماظ، ورحاب عبد الله، والدكتورة إيناس دويدار، أعضاء تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين.

يذكر أن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، أعلنت عن إطلاق سلسلة من الصالونات النقاشية، تبث مباشرة على الصفحة الرسمية للتنسيقية، مع المتخصصين من كافة التيارات والاتجاهات حول القضايا التي يتم ضمن أجندة الحوار الوطني.

