" نشر ثقافة العمل الحر " محاضرة بهندسة المنصورة

نظمت الإدارة العامة للشباب بمديرية الشباب والرياضة بالدقهلية، بالتعاون مع كلية الهندسة جامعة المنصورة، لقاء توعوي بعنوان "نشر ثقافة العمل الحر "، أمس الثلاثاء بقاعة مجدي ريان بكلية الهندسة جامعة المنصورة، بمشاركة 150شاب وفتاة من أعضاء مراكز الشباب وطلاب جامعة المنصورة.

وكان ذلك حضور الدكتور طارق باشا وكيل المديريه للشباب، والدكتور أيمن ربيع وكيل المديرية للرياضة، وتنفيذ وحضور طارق دهب مدير الإدارة العامه للشباب، والدكتور محمد عبد العظيم عميد كلية الهندسة، ومحمد صبري منسق عام الأنشطة الطلابية ومدير مركز التطوير المهني بكليه الهندسة، وبحضور فريق YLY شباب يدير شباب بمحافظة الدقهلية.

فيما بدأت فعاليات اليوم بتلاوة آيات من القرآن الكريم، تم كلمة الدكتور طارق باشا وكيل المديريه للشباب والتي تحدث فيها عن أهمية اعتناق ثقافة العمل الحر بدلا من الانتظار دون جدوي، وتناول اللقاء التوعوي التعريف بمصطلح المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، وخريطة التمويل المتوسط والصغير والمتناهي الصغر والقوانين التي تنظمه.

كما تطرق اللقاء إلى ضرورة ترسيخ ثقافة العمل الحر وعدم الإعتماد على التوظيف الحكومي والبدء بالمشروعات الصغيرة وكيفية التسويق لها، وتوفيق أوضاع المشروعات القائمة غير رسميه وتحويلها إلى قطاع رسمي والإستفادة بمزايا قانون المشروعات الجديد والحوافز والمزايا التي يقدمها القانون.

من جانبه أكد الدكتور طارق باشا وكيل المديرية للشباب، على أهمية تنفيذ مثل هذه اللقاءات التوعوية لمساعدة الطلاب الخريجين على تأسيس مشروعات وعلى تعميق مبادئ التعليم من أجل التوظيف والعمل لديهم، وتهيئة الطلاب لسوق العمل، مشيرا إلى أن هدف الندوة تسليط الضوء على دور المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر في التنمية الاقتصادية في مصر.

جاءت فعاليات اللقاء التوعوي حول ثقافة العمل الحر، تحت رعاية وزارة الشباب والرياضة بقيادة الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة، وتوجيهات الدكتورة مني عثمان وكيل وزارة الشباب والرياضة بالدقهلية، وبإشراف الدكتور طارق باشا وكيل المديرية للشباب، والدكتور أيمن ربيع وكيل المديرية للرياضة، وطارق دهب مدير عام الإدارة العامة للشباب.

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