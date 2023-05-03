تكريم 199 من حفظة القرآن بجمعية المحافظة على القرآن الكريم بالمنصورة.. صور

شهد الدكتور وائل عبد العزيز وكيل وزارة التضامن الاجتماعي في محافظة الدقهلية حفل مراسم تكريم الفائزين بالمسابقة السنوية التي تقيمها جمعية المحافظة على القرآن الكريم بالمنصورة بدعوة كريمة من مجلس إدارة الجمعية برئاسة المهندس هشام المناوى.

جاء ذلك في إطار اهتمام القيادة السياسية ببناء الإنسان وغرس القيم الايجابية لدى الطلاب.

ومن جانبه هنأ وكيل الوزارة الفائزين فى مسابقة حفظ القرآن الكريم مقدمًا الشكر والتقدير للقائمين على التنظيم وما بذلوه من جهد بهذه المسابقة التي تأتى في إطار تشجيع حفظة القرآن الكريم وتحفيزهم على مواصلة التفوق وتكريمهم ليكونوا مثل أعلى يحتذى به وتغرس حب القرآن وتلاوته وحفظه في قلوبهم.

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