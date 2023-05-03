ads
الأربعاء 03 مايو 2023
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

تكريم 199 من حفظة القرآن بجمعية المحافظة على القرآن الكريم بالمنصورة.. صور

جانب من التكريم
جانب من التكريم
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

شهد الدكتور وائل عبد العزيز وكيل وزارة التضامن الاجتماعي في محافظة الدقهلية حفل مراسم تكريم الفائزين بالمسابقة السنوية التي تقيمها جمعية المحافظة على القرآن الكريم بالمنصورة بدعوة كريمة من مجلس إدارة الجمعية برئاسة المهندس هشام المناوى.

جاء ذلك في إطار اهتمام القيادة السياسية ببناء الإنسان وغرس القيم الايجابية لدى الطلاب.

ومن جانبه هنأ وكيل الوزارة الفائزين فى مسابقة حفظ القرآن الكريم مقدمًا الشكر والتقدير للقائمين على التنظيم وما بذلوه من جهد بهذه المسابقة التي تأتى في إطار تشجيع حفظة القرآن الكريم  وتحفيزهم على مواصلة التفوق وتكريمهم ليكونوا مثل أعلى يحتذى به وتغرس حب القرآن وتلاوته وحفظه في قلوبهم.

FB_IMG_1683067927503
FB_IMG_1683067927503
FB_IMG_1683067928972
FB_IMG_1683067928972
FB_IMG_1683067930382
FB_IMG_1683067930382
FB_IMG_1683067932375
FB_IMG_1683067932375
FB_IMG_1683067933867
FB_IMG_1683067933867
FB_IMG_1683067935513
FB_IMG_1683067935513
FB_IMG_1683067937008
FB_IMG_1683067937008
FB_IMG_1683067938487
FB_IMG_1683067938487
FB_IMG_1683067939951
FB_IMG_1683067939951
FB_IMG_1683067899459
FB_IMG_1683067899459
FB_IMG_1683067901524
FB_IMG_1683067901524
FB_IMG_1683067904012
FB_IMG_1683067904012
FB_IMG_1683067905869
FB_IMG_1683067905869
FB_IMG_1683067907975
FB_IMG_1683067907975
FB_IMG_1683067909807
FB_IMG_1683067909807
FB_IMG_1683067911215
FB_IMG_1683067911215
FB_IMG_1683067912800
FB_IMG_1683067912800
FB_IMG_1683067914167
FB_IMG_1683067914167
FB_IMG_1683067915562
FB_IMG_1683067915562
FB_IMG_1683067917501
FB_IMG_1683067917501
FB_IMG_1683067918887
FB_IMG_1683067918887
FB_IMG_1683067925147
FB_IMG_1683067925147
التضامن الاجتماعي الدقهلية القرآن الكريم المنصورة مسابقه حفظ القرآن الكريم