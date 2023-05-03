الكويت: بدء العمل بنظام التقاضي عن بعد في الدعاوى العمالية والمنازعات الإيجارية

وجه وزير العدل ووزير الأوقاف والشؤون الإسلامية الكويتي الدكتور عامر الرطام، ببدء نظام التقاضي عن بعد خاصة في مجال الدعاوى العمالية والمنازعات الإيجارية.

ونقل بيان أصدرته وزارة العدل الكويتية أمس الثلاثاء عن الوزير قوله أن نظام التقاضي عن بعد يهدف للوصول إلى الغاية الأسمى التي يتطلع إليها الجميع وهي حسن سير العدالة وانتظامها والعمل على سرعة الفصل في الدعاوى حتى تصل الحقوق إلى أصحابها في آجال مناسبة.

وأكد الوزير الكويتي ضرورة تهيئة البنية التشريعية واللوجستية للانتقال إلى التعامل الالكتروني في المعاملات القضائية لافتا إلى أن الوزارة ستبذل كل ما في وسعها من جهد ودعم وعون لازم للقضاء ورجاله وما يكفل انتظام سير العمل بدور المحاكم وتذليل ما يعترضها من عقبات.