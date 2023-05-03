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الأربعاء 03 مايو 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

أثناء جولاته الميدانية.. مكين يتابع إجراء عملية حقن دماء ذاتية المنشأ في مفصل الفك بـمستشفى الجمالية

الدكتور شريف مكين
الدكتور شريف مكين وكيل وزارة الصحة بالدقهلية
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قام الدكتور هيثم الشيخ نائب محافظ الدقهلية يرافقه الدكتور  شريف مكين وكيل وزارة الصحة بزيارة تفقدية لمستشفى الجمالية المركزي وذلك  للاطمئنان على حسن سير العمل وأحوال المرضى بناءا على تعليمات الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة بتكثيف الجولات الميدانية ورفع مستوى الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين.

وتابع وكيل الوزارة أثناء الزيارة إجراء عملية حقن دماء ذاتية المنشأ في مفصل الفك لحالة تعاني من خلع متكرر بمفصل الفكين بقسم الأسنان بالمستشفى.

هذا وقد أشاد  مكين  بجهود أطباء الأسنان بالمستشفى فى تقديم خدمة متميزة للمرضى موجهًا بالتوسع في مجالات تقديم الخدمة الطبية للمواطنين

كما تفقد مكين قسم الاستقبال والقسم الداخلي والطوارئ  واطمأن بنفسه على توافر جميع الادوية والمستلزمات مؤكدا حرص صحة الدقهلية على تقديم الدعم اللازمة لرفع كفاءة وسد احتياجات المستشفى.

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