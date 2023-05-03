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الأربعاء 03 مايو 2023
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

سياسة

عبدالرحيم علي يعزي حمدين صباحي في وفاة شقيقته

البوابة نيوز
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نعى الكاتب الصحفي عبدالرحيم علي، رئيس مجلسي إدارة وتحرير «البوابة نيوز»، وأسرة التحرير، المغفور لها بإذن الله الحاجة معزوزة عبدالعاطي صباحي، الشقيقة الكبرى للمرشح الرئاسي السابق حمدين صباحي.

وتقدَّم عبدالرحيم علي، بخالص العزاء لأسرة الفقيدة رحمه الله تعالى، عليها، داعيًا المولى عز وجل أن يتغمدها بواسع رحمته، وأن يُلهم عائلته  الصبر والسلوان.

ودون «صباحي» على صفحته الرسمية على موقع «فيس بوك» تدوينة قال فيها «يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي» في رحمة الله ورضوانه،القلب الحنون والعطاء الصموت والحزن العتيق والبسمة الصافية، شقيقتي الكبرى الحاجة معزوزة عبدالعاطي صباحي

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