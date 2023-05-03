رئيس الزمالك يهنئ سيدات الطائرة بالتتويج بكأس مصر

هنأ مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك فريق السيدات لكرة الطائرة بعد التتويج بلقب كأس مصر عقب الفوز على الأهلي 3-1 في ثاني مباريات الدور النهائي للبطولة.

وأثنى مرتضى منصور على أداء اللاعبات والجهاز الفني وكفاحهن من أجل التتويج باللقب المحلي.

وأكد مرتضى منصور في تصريح صحفي اليوم الأربعاء، تقدير مجلس إدارة الزمالك للفريق الذي استطاع أن يسعد الملايين من جماهير القلعة البيضاء.

وشدد مرتضى منصور على مواصلة دعم الفريق خلال الفترة المقبلة لتحقيق المزيد من الألقاب.

وتوج الفريق الأول “سيدات ” لكرة الطائرة بنادى الزمالك، بكأس مصر على حساب فريق الأهلي، وذلك بنتيجة 3-1 في المباراة الثانية التي انتهت بين الفريقان منذ قليل بالدور النهائي لبطولة الكأس للموسم الحالي 2022-2023.

وكانت المباراة الأولي قد انتهت بفوز الزمالك ايضا بنتيجة 3-1 في الأشواط، ليحصد الفارس الأبيض اللقب بمجموع المباراتين 2-0.

وتقام مباريات الدور النهائي بنظام “play off”، بحيث يتقابل الزمالك والأهلي في 3 مباريات متتالية، ويتوج الفائز منهما في مباراتين ببطولة كأس مصر.

ويقود الجهاز الفني للفريق: أحمد فتحي مديرًا فنيًا، واكرامي هيكل مدربًا عامًا، ومحمد أنور مدربًا مساعد، والدكتور بلال وتوت للإعداد البدني، والدكتورة سمية ناجح طبيبة، وشادى فهيم محللًا تقنيًا، وهبة الله محمد مدير إداري الفريق.