بحوزتهم آيس وحشيش.. ضبط 3 أشخاص أثناء التنقيب عن الآثار خلسة بالعمرانية

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة من ضبط 3 أشخاص "لأحدهم معلومات جنائية مسجلة" بحوزتهم مواد مخدرة لقيامهم بالتنقيب عن الاثار خلسه داخل منزل كائن بدائرة قسم شرطة العمرانية غرب المحافظة.

كانت قد وردت معلومات إلي المقدم هاني عماد رئيس مباحث قسم شرطة العمرانية بمديرية أمن الجيزة مفادها قيام كلا من تاجر ملابس "له معلومات جنائية مسجلة" مالك منزل كائن بدائرة القسم بالاستعانة عاطلين والقيام بالتنقيب خلسه عن الآثار داخل المنزل ملك الأول.

وبعد التأكد من صحة المعلومات وعقب تقنين الإجراءات واستصدار أذن مسبق من النيابة العامة تمت مداهمة المنزل المشار إليه وضبط المتهمين الثلاثة وبحوزتهم "9 أكياس لجوهر مخدر الآيس، طربة حشيش، مبلغ مالي" كما تبين وجود حفرة بداخلها أدوات حفر وتم اقتياد المتهمين إلي ديوان القسم.

وتم إتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات.