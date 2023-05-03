ads
الأربعاء 03 مايو 2023
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

اقتصاد

بورصة الكويت تغلق على انخفاض

بورصة الكويت
بورصة الكويت
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

أغلقت بورصة الكويت تعاملاتها أمس الثلاثاء، على انخفاض مؤشرها العام 11ر68 نقطة ليبلغ مستوى 42ر7046 نقطة بنسبة انخفاض بلغت 96ر0 %.

وتم تداول 3ر144 مليون سهم عبر 11011 صفقة نقدية بقيمة 2ر42 مليون دينار كويتي.

وانخفض مؤشر السوق الرئيسي 35ر19 نقطة ليبلغ مستوى 20ر5571 نقطة بنسبة انخفاض بلغت 35ر0 % من خلال تداول 49 مليون سهم عبر 2942 صفقة نقدية بقيمة 2ر5 ملايين دينار .

كما انخفض مؤشر السوق الأول 3ر86 نقطة ليبلغ مستوى 27ر7793 نقطة بنسبة انخفاض بلغت 10ر1 % من خلال تداول 3ر95 مليون سهم عبر 8069 صفقة بقيمة 37 مليون دينار .

وفي موازاة ذلك انخفض مؤشر (رئيسي 50) 4ر

بورصة الكويت انخفاض الأسهم المتداولة