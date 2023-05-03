بورصة الكويت تغلق على انخفاض

أغلقت بورصة الكويت تعاملاتها أمس الثلاثاء، على انخفاض مؤشرها العام 11ر68 نقطة ليبلغ مستوى 42ر7046 نقطة بنسبة انخفاض بلغت 96ر0 %.

وتم تداول 3ر144 مليون سهم عبر 11011 صفقة نقدية بقيمة 2ر42 مليون دينار كويتي.

وانخفض مؤشر السوق الرئيسي 35ر19 نقطة ليبلغ مستوى 20ر5571 نقطة بنسبة انخفاض بلغت 35ر0 % من خلال تداول 49 مليون سهم عبر 2942 صفقة نقدية بقيمة 2ر5 ملايين دينار .

كما انخفض مؤشر السوق الأول 3ر86 نقطة ليبلغ مستوى 27ر7793 نقطة بنسبة انخفاض بلغت 10ر1 % من خلال تداول 3ر95 مليون سهم عبر 8069 صفقة بقيمة 37 مليون دينار .

وفي موازاة ذلك انخفض مؤشر (رئيسي 50) 4ر