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الأربعاء 03 مايو 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

العالم

زيلينسكى يلتقي رئيس برلمان البرتغال لمناقشة اندماج أوكرانيا للاتحاد الأوروبى

الرئيس الأوكراني
الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي
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أعلن الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي، أنه التقى رئيس البرلمان البرتغالي أوغستو سانتوس سيلفا، حيث ناقشا خلاله التعاون على مسار اندماج أوكرانيا في الاتحاد الأوروبي وحلف "الناتو".

وكتب زيلينسكي في قناته على "تيليغرام": "عقدنا اجتماعا مع أوغستو سانتوس سيلفا، رئيس البرلمان البرتغالي. ناقشنا خلاله التعاون على مسار اندماج أوكرانيا في الاتحاد الأوروبي وحلف شمال الأطلسي، والاحتياجات ذات الأولوية للقوات الأوكرانية".

وأضاف الرئيس الأوكراني: "بدء المفاوضات بشأن الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي بحلول نهاية هذا العام سيكون حافزا قويا للمجتمع الأوكراني".

كما أعرب عن أمله في أن تتمكن الحكومة البرتغالية والبرلمان البرتغالي من اتخاذ "القرارات اللازمة لتعزيز قدرات القوات الأوكرانية على خط المواجهة".

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