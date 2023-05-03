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الأربعاء 03 مايو 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

بوابة العرب

إصابات بالاختناق إثر قمع الاحتلال الإسرائيلي مسيرة سلمية في مخيم العروب

قوات الاحتلال
قوات الاحتلال
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أصيب عدد من المواطنين الفلسطينيين، مساء أمس الثلاثاء، جراء قمع قوات الاحتلال الإسرائيلي مسيرة سلمية منددة باغتيال الأسير خضر عدنان، في مخيم العروب، شمال الخليل.

وأفادت مصادر أمنية فلسطينية، بأن قوات الاحتلال المتمركزة على مدخل المخيم قمعت المشاركين في المسيرة التي انطلقت من وسط المخيم، وأطلقت الرصاص الحي، وقنابل الصوت، والغاز السام المسيل للدموع صوبهم، ما أدى لإصابة عدد منهم بالاختناق، تم علاجهم ميدانيا. 

وكان الأسير خضر عدنان (44 عاما) قد استشهد في سجون الاحتلال الإسرائيلي فجر اليوم بعد إضرابه عن الطعام 86 يوما.

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