" سيدات طائرة الزمالك" يحصدن كأس مصر على حساب الأهلي

توج الفريق الأول “سيدات ” لكرة الطائرة بنادى الزمالك، بكأس مصر على حساب فريق الأهلي، وذلك بنتيجة 3-1 في المباراة الثانية التي انتهت بين الفريقان منذ قليل بالدور النهائي لبطولة الكأس للموسم الحالي 2022-2023.

وكانت المباراة الأولي قد انتهت بفوز الزمالك ايضا بنتيجة 3-1 في الأشواط، ليحصد الفارس الأبيض اللقب بمجموع المباراتين 2-0.

وتقام مباريات الدور النهائي بنظام “play off”، بحيث يتقابل الزمالك والأهلي في 3 مباريات متتالية، ويتوج الفائز منهما في مباراتين ببطولة كأس مصر.

ويقود الجهاز الفني للفريق: أحمد فتحي مديرًا فنيًا، واكرامي هيكل مدربًا عامًا، ومحمد أنور مدربًا مساعد، والدكتور بلال وتوت للإعداد البدني، والدكتورة سمية ناجح طبيبة، وشادى فهيم محللًا تقنيًا، وهبة الله محمد مدير إداري الفريق.