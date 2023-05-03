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الأربعاء 03 مايو 2023
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

اقتصاد

بورصة المغرب تغلقُ على انخفاض

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
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أغلقت البورصة المغربية، أمس الثلاثاء، على انخفاض في التعاملات، مسجلاً مؤشرها الرئيسي (مازي) تراجعاً بنسبة 0.89 %، عند 10.431,19 نقطة.

فقد تراجع مؤشر أداء المقاولات المدرجة في البورصة بنسبة 0.89 % ليستقر عند 840,54 نقطة، كما سجل مؤشر الشركات الحاصلة على أفضل تصنيف، خسارة بنسبة 0.76 % بمجموع 783,62 نقطة.

بدوره سجل مؤشر أداء أسعار الشركات الصغيرة والمتوسطة تراجعاً بنسبة 0.53 % إلى 860,89 نقطة.

وفيما يخص المؤشرات الدولية، فقد أغلق مؤشر "سي إس إي موروكو" على انخفاض بنسبة 1.14 % بمجموع 9.525,44 نقطة.

وبلغ الحجم الإجمالي للتداولات 1,18 مليون درهم مغربي، في حين بلغت رسملة البورصة ما يقارب 541 مليار درهم مغربي.

بورصة المغرب انخفاض الأسهم المتداولة