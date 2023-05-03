أرسنال يستعيد صدارة الدوري الإنجليزي مؤقتا بالفوز على تشيلسي

حقق فريق أرسنال فوزا مهما على ضيفه تشيلسي، بثلاثة أهداف مقابل هدف، في المباراة التي جمعت الفريقين، مساء اليوم الثلاثاء، على ملعب الإمارات، في إطار منافسات الجولة الـ34 من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

وانتهى الشوط الأول بتقدم الجانرز بثلاثية نظيفة سجلها كل من مارتن أوديجارد "هدفين" في الدقيقتين 18 و31 وجابريل جيسوس في الدقيقة 34، وفي الشوط الثاني أحرز نوني مادويكي هدفا لفريق تشيلسي في الدقيقة 65.

وبهذا الفوز، استعاد أرسنال صدارة الدوري الإنجليزي مؤقتا برصيد 78 متقدما بنقطتين على مانشستر سيتي مع العلم أن الفريق السماوي لعب مباراتين أقل عن الجانرز، فيما تجمد رصيد تشيلسي عند 39 نقطة ليحتل المركز الثاني عشر.

