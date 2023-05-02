الاحتلال الإسرائيلي يشن سلسلة غارات جوية على قطاع غزة

شنت طائرات الاحتلال الإسرائيلي الحربية، الليلة، سلسلة غارات على عدد من المواقع في مناطق مختلفة من قطاع غزة، وألحقت دمارًا وخرابًا فيها وبممتلكات المواطنين.

وأفادت وكالة الأنباء الفلسطينية “وفا”، بأن طائرات حربية إسرائيلية قصفت بخمسة صواريخ على الأقل موقعاً شمال غرب مدينة غزة، ما أدى إلى تدميره واشتعال النيران فيه وإلحاق أضرار جسيمة بمنازل المواطنين المجاورة.

وقصفت طائرات الاحتلال موقعاً غرب مدينة خانيونس جنوب القطاع، وألحقت به دمارا وبممتلكات المواطنين المجاورة.

وأعلن الجيش الإسرائيلي، مساء اليوم الثلاثاء، رصد إطلاق ست قذائف هاون من قطاع غزة، سقط بعضها بالقرب من السياج، وبعضها داخل القطاع.

وقبل ذلك بساعات، ذكر الجيش أنه رصد إطلاق 22 قذيفة صاروخية من قطاع غزة نحو جنوب إسرائيل، اعترضت القبة الحديدية أربع قذائف بينما سقطت 16 قذيفة في مناطق غير مأهولة.

وتحدثت وسائل إعلام عبرية عن إصابة 6 أشخاص بحالة طفيفة، وشخص بحالة متوسطة الخطورة، جراء سقوط قذيفتين صاروخيتين على بلدة “سديروت” المحاذية لقطاع غزة.

في المقابل، أعلنت الغرفة المشتركة للفصائل الفلسطينية في غزة مسؤوليتها عن إطلاق القذائف؛ ردا على وفاة المعتقل الفلسطيني خضر عدنان في سجون إسرائيل بعد نحو ثلاثة أشهر من إضرابه عن الطعام.

وظهر اليوم الثلاثاء، قالت مصادر فلسطينية إن الجيش الإسرائيلي قصف بالمدفعية نقاط رصد لفصائل مسلحة على أطراف شرق قطاع غزة، ما خلف أضرارا مادية دون وقوع إصابات.

وكان الجيش الإسرائيلي أعلن، صباح الثلاثاء أيضا، رصد إطلاق ثلاث قذائف صاروخية من غزة على بلدات إسرائيلية محاذية للقطاع، سقطت جميعها في منطقة مفتوحة، بعد وقت قصير من إعلان وفاة المعتقل الفلسطيني خضر عدنان عقب 86 يوما على إضرابه المفتوح عن الطعام.