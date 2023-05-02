وزير الشباب والرياضة يفتتح دوري الأندية والأحياء الشعبية

تفقد وزير الشباب والرياضة الدكتور أشرف صبحي، الورشة التدريبية لبرنامج الرياضة من أجل التنمية، وافتتح دوري الأندية والاحياء الشعبية، بحضور اللواء أحمد جمال الدين مستشار رئيس الجمهورية للمناطق النائية والحدودية، واللواء خالد شعيب محافظ مطروح.

يأتى ذلك من خلال تنفيذ الإدارة المركزية للتنمية الرياضية والإدارة العامة للقاعدة الشعبية بالتعاون مع مديرية الشباب والرياضة مطروح، وفى ضوء توجيهات القيادة السياسية بتكثيف الأنشطة والمشروعات المقدمة لأبناء مصر بالمحافظات الحدودية.

في كلمته، أكد وزير الشباب والرياضة، اهتمام الدولة المصرية والرئيس عبد الفتاح السيسي بتكثيف البرامج والأنشطة بالمحافظات الحدودية في كل المجالات، وفق رؤية واستراتيجية واضحة تتضمن تنفيذ برامج تنموية متعددة على أرضها ولخدمة أهلها خاصة الشباب.

وأضاف صبحى أن استراتيجية وزارة الشباب والرياضة منبثقة من استراتيجية بناء الانسان، وتهدف إلى تحقيق رؤية القيادة السياسية في نشر الرياضة، وجعلها اسلوب حياة لدى كل المصريين، من خلال عدد من المحاور اهمها المحور البدني، والمعرفي، والاجتماعي، والنفسي، مشيراً إلى أن تلك المحاور تهدف إلى إيجاد وبناء جيل جديد قادر على العطاء والبناء والتنمية، واخراج مواطن نافع لبلده ومجتمعه.

وأشاد بتنفيذ الورش التدريبية لبرنامج الرياضة من أجل التنمية، بالتعاون مع اليونسيف، بهدف تدريب المدربين علي تنميه المهارات الحياتية للفتيات من خلال ممارسه الرياضة.

كما افتتح الوزير رفقه الحضور دوري الأندية والاحياء الشعبية بمحافظة مطروح، بمشاركة ٦٥٠٠ مشارك في رياضه كرة القدم وتنس الطاولة النسخة الثامنة، بهدف تشجيع المجتمع على ممارسة الرياضة، وإبراز دور الدولة فى رعاية جميع المراحل العمرية رياضياً.