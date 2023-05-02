السوبر المصري| تقسيمة قوية بمران الأهلي في الإمارات

قاد مارسيل كولر، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي اللاعبين في تقسيمة قوية في ختام فقرات المران الجماعي، الذي أقيم اليوم الثلاثاء على ملعب الكريكت في أبو ظبي، استعدادًا لخوض مباراة السوبر.

بدأ المران بمحاضرة نظرية للمدير الفني، قبل أن يؤدي اللاعبون فقرات بدنية واستشفائية وفقًا للبرنامج التدريبي المحدد للفريق، فيما أدى حراس المرمى مرانًا قويًّا، تحت قيادة ميشيل يانكون مدرب الحراس.

ويستعد الأهلي لخوض مباراة السوبر المصري، والمقرر لها السابعة والنصف مساء الجمعة المقبل، على استاد محمد بن زايد بالعاصمة الإماراتية أبو ظبي.