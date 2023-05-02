الداخلية يخطف تعادلًا قاتلًا أمام إنبي بهدف لكل فريق

حسم التعادل الايجابي بهدف لكل فريق نتيجة مباراة الداخلية وإنبي التي انتهت منذ قليل، على استاد بترو سبورت، لحساب منافسات الأسبوع الـ 27 من مسابقة الدوري المصري.

نجح إنبي في خطف هدف التقدم في الشوط الأول عن طريق أحمد العجوز في الدقيقة 27، وأحرز كمال أبو الفتوح هدف الداخلية فى الدقيقة 83.

بهذه النتيجة يحتل الداخلية بقيادة علاء عبدالعال المركز الخامس عشر برصيد 26 نقطة من خمسة انتصارات، و11 تعادلات و11 هزيمة، وسجل 23 هدف ودخل مرماه 34 هدفا.

ويحتل إنبي بقيادة تامر مصطفى المركز التاسع برصيد 33 نقطة من تسعة انتصارات و 6 تعادلات و12 هزيمة وسجل 28 هدفا، ودخل مرماه 34 هدفا.