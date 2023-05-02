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الثلاثاء 02 مايو 2023
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

السوبر المصري| تدريبات استشفائية للاعبي الأهلي في بداية المران

مران الأهلي
مران الأهلي
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استهل الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي فقرات المران الجماعي، الذي أقيم في الثامنة والنصف من مساء اليوم على ملعب الكريكت في أبو ظبي، بأداء تدريبات استشفائية وبدنية للاعبين، للتخلص من حالة  الإجهاد بعد رحلة السفر اليوم من القاهرة إلى الإمارات والتي استغرقت ثلاث ساعات ونصف الساعة.

وقاد أندرياس إندويا مخطط الأحمال اللاعبين في فقرات بدنية متنوعة استغرقت قرابة ٣٠ دقيقة، بدأت بالجري الخفيف مع استخدام العديد من الأدوات التدريبية، ثم أعقبها بتمرير الكرة من لمسة واحدة.

ويستعد الأهلي لخوض مباراة السوبر المصري، والمقرر لها السابعة والنصف مساء الجمعة المقبل على استاد محمد بن زايد بالعاصمة الإماراتية أبو ظبي.

الأهلى ملعب الكريكت أبو ظبى القاهرة الامارات