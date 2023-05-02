ads
الثلاثاء 02 مايو 2023
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

مياه سوهاج تشكل لجانا لمحاكاة تطبيق اشتراطات حماية المستهلك

جانب من اللقاء
جانب من اللقاء
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

شكلت شركة مياه الشرب والصرف الصحى بسوهاج برئاسة المهندس محمد صلاح الدين عبد الغفار لجانًا ربع سنوية لمحاكاة متابعة تطبيق اشتراطات الجهاز التنظيمي لمياه الشرب والصرف الصحي وحماية المستهلك والتى تتمثل فى مراجعة تشغيل تلك المرافق ومراقبة تحقيق برامج الكفاءة الفنية والاقتصادية لمختلف خدمات مياه الشرب والصرف الصحي.

جاء ذلك بالإضافة إلى متابعة مدى توافر الكفاءات الإدارية والفنية والمالية والاقتصادية لدى الشركة والتحقق من التزام الشركة في تنفيذ السياسات التي وضعتها الحكومة لإدارة منظومة مياه الشرب والصرف الصحي.

وذكر «عبد الغفار» ان اللجنة قامت بمراجعة معايير الادارة العامة للعلاقات العامة والاعلام والتوعية والخط الساخن والمشاركة المجتمعية للتحقق من مدى الالتزام بالإجراءات المنهجية في متابعة شكاوى المواطنين وحلها وكذلك الادارة العامة لخدمة العملاء للتأكد من جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.

الادارة العامة الاقتصادية الخدمات المقدمة للمواطنين الخدمه المقدمه للمواطنين الاقتصادي