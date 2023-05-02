محافظ القاهرة: تكثيف الحملات الدورية لإزالة الإشغالات بالأحياء

شدد اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة على استمرار تكثيف الحملات الدورية لإزالة الإشغالات بالتنسيق بين شرطة المرافق والأجهزة التنفيذية بالأحياء لتحقيق الانضباط وإعادة الوجه الحضاري لشوارع للعاصمة، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد المخالفين.

في هذا السياق قامت شرطة المرافق بالتنسيق مع حى بولاق أبوالعلا بحملة مكبرة على شوارع ٢٦ يوليو، والمستشفى، والصحافة والجلاء بمحيط مستشفى الجلاء تم خلالها رفع كافة الاشغالات والتعديات علي حرم الطريق وإخلائه من الباعة الجائلين وتسيير الحركة المرورية ورفع ٥٣ استاند حديد كما تم تحرير ٢١ محضر اشغال طريق، و١٦ محضر بائع متجول، و٥ محاضر بيئة، و٣ محاضر لعدم وجود شهادة صحية، وتم اتخاذ الاجراءات القانونية ضد المخالفين .

كما قامت الإدارة العامة لشرطة المرافق بحملة مكبرة على شوارع ميدان روكسى ، وإبراهيم اللقانى، والأهرام ومتفرعاتهم بحى مصر الجديدة أسفرت عن رفع ٣٩ استاند حديد وتحرير ١٩محضر بائع متجول ، و٢٣محضر إشغال طريق ، ومحاضر ٤ بيئة، ومحضرين لعدم الحصول على شهادة صحية لمزاولة النشاط وتم اتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين .

ووجه محافظ القاهرة بالمتابعة المستمرة لمنع عودة الإشغالات والحفاظ على الانضباط بالشارع وتكثيف الحملات لمنع الاشغالات التى تعوق الحركة المرورية تسهيلًا على المواطنين .