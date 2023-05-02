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الثلاثاء 02 مايو 2023
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داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

الدوري الإنجليزي.. أرسنال يضرب تشيلسي بثلاثية في الشوط الأول

أرسنال وتشيلسي
أرسنال وتشيلسي
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تقدم فريق أرسنال على ضيفه تشيلسي، بثلاثة أهداف نظيفة، خلال أحداث الشوط الأول من اللقاء الذي يجمع الفريقين، مساء اليوم الثلاثاء، على ملعب الإمارات، في إطار منافسات الجولة الـ34 من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

وأحرز ثلاثية الجانرز كل من مارتن أوديجارد "هدفين" في الدقيقتين 18 و31 وجابريل جيسوس في الدقيقة 34.

وبدأ أرسنال المباراة بتشكيل كالتالي:

حراسة المرمى: أرون رامسديل

خط الدفاع: بنجامين وايت - جاكوب كيويور - جابرييل ماجاليس - أوليكساندر زينشينكو

خط الوسط: مارتن أوديجارد - جورجينو - جرانيت تشاكا

خط الهجوم: بوكايو ساكا - جابرييل جيسوس - لياندرو تروسارد

ويحتل أرسنال المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 75 نقطة بفارق نقطة وحيدة عن مانشستر سيتي، فيما يأتي تشيلسي في المركز الثاني عشر برصيد 39 نقطة.

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