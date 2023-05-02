المشدد 6 سنوات لأب قتل نجلته بسبب شكه فى سلوكها بالدقهلية

قضت محكمة جنايات المنصورة"الدائرة الثامنة" بالسجن المشدد 6 سنوات لأب تخلص من نجلته بعد وصلة تعذيب وكي بالنار وتخلصة منها بسبب سوء سلوكها وتردد بعض الأقاويل على لسان أهل قريتة بكونها مارقة السلوك بقرية شبراهور التابعة لمركز السنبلاوين محافظة الدقهلية.



صدر الحكم برئاسة المستشار حسن معوض الباهي، رئيس الدائرة، وعضوية المستشار وليد محمد حسنى الديب، والمستشار محمد حسن السيد عاشور، والمستشار محمد صالح عبد المعبود القطان وأمانة سر ‏محمد عبد الهادي في القضيه رقم ۲۰۱٦٠ لسنة ٢٠٢٢ جنايات مركز السنبلاوين والمقيدة برقم ٢٠٠٨ لسنة ٢٠٢٢ كلي جنوب المنصورة

كان المستشار عبدالرحمن الشهاوي، المحامي العام لنيابة جنوب المنصورة الكلية قد أحال المتهم "إبراهيم.ع.إ.ح.م"،41 عامًا، سائق لأنه بتاريخ 6/9/2022 بدائرة مركز السنبلاوين - محافظة الدقهلية قتل المجني عليها نجلتة الطفلة "حنين"،عمداً مع سبق الاصرار بان بيت النية وعقد العزم على قتلها واعد لذلك الغرض (سكين. عصا خشبية).



وبين امر الإحالة أن المتهم ما ان ظفر بها حتي قام بالتعدي عليها بالضرب ولم يكتف بما اقدم عليه من آلم بل استغل حداثة عمرها وقام بتكبيل كلتا يديها وقدميها وأوثقها بأحد الاسره وإنهال عليها ضرباً بالعصا متمادياً في تعذيبها ثم أستل سكيناً وألهب نصله وحرق قدميها حتى خارت قواها ولفظت أنفساها الأخيره محدثاً اصاباتها الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية والتي أودت بحياتها ، قاصداً من ذلك ازهاق روحها أحرز بغير ترخيص سلاح أبيض (سكين ) وأداه (عصا خشبية).

وأدلت "هبة م.م.ا"، 39 عامًا ، ربة منزل، مقيمة كفر بقطارس مركز أجا، أن نجلتها الطفلة المتوفاة تقطن رفقة والدها المتهم منذ انفصام عرى الزوجية بينها والمتهم واتهمته بازهاق روح نجلتها.

فينا أدلى "أحمد.ي.ع.ي" 23 عامًا، عامل مقيم ميت غراب مركز السنبلاوين بشهادتة مؤكدًا حدوث خلافات دائمة بين المتهم ونجلته المتوفاة كونها مارقة السلوك وسيئة السمعة بين أقرانها ودائمة التأخر فى العودة لمسكنها .

وشهد المقدم "حمدى الطنبولي، رئيس مباحث مركز شرطة السنبلاوين، أن تحرياته دلته على صحة ارتكاب المتهم للواقعة بان بيت النية وعقد العزم على ازهاق روح المجنى عليها فأعد لذلك العرض سكين وعصا خشبية وذلك لعصيانها أوامره وتكرار تغييها الدائم والعودة متاخرة لمسكنها دون إذنه وسوء سمعتها في بلدته فانتظرها حتى قدمت في وقت متأخر لمسكنه وقام بتكبيلها وتقييدها وانهال عليها ضرباً بعضى بمناطق متفرقة من جسدها والهب نصل سكين وقام بحرق قدميها وظل يتناوب عليها بالضرب والتعدى حتى فاضت روحها الى بارئها واعزى قصده الى العزم والتصميم المسبق على ازهاق روحها.

واردف أنه تمكن من ضبط المتهم والعصي والسكين بارشاده وبمواجهنة اقر بأنهما المستخدمين في ارتكابه الواقعة.