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الثلاثاء 02 مايو 2023
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

جريدة البوابة

اقرأ غدًا في "البوابة".. في حواره مع صحيفة أساهي اليابانية.. السيسي: سياستنا الخارجية ترفض التدخل في شئون الدول

جريدة البوابة
جريدة البوابة
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تقرأ غدًا في العدد الجديد من جريدة "البوابة"، الصادر بتاريخ الأربعاء 3 مايو 2023، مجموعة من الموضوعات والانفرادات المهمة، ومنها:

في حواره مع صحيفة أساهي اليابانية.. السيسي: سياستنا الخارجية ترفض التدخل في شئون الدول 
الحوار الوطني يرسم ملامح الجمهورية الجديدة 
احتجاجات وإضراب وصواريخ.. استشهاد أسير فلسطيني في سجون الاحتلال
أمريكا مهددة بالإفلاس.. وزيرة الخزانة تحذر من التخلف عن الالتزامات الحكومية وسداد الديون 
"شكري" يستقبل مبعوث رئيس مجلس السيادة السوداني 
406 شرطيين أصيبوا في تظاهرات "أول مايو" بفرنسا 
191 ألف جندي روسي قتلوا في الحرب حسب الإحصاءات الأوكرانية
جهنم السيدات.. إغلاق الشركات الموظفة للنساء غير المحجبات في إيران

السيسي أمريكا مجلس السيادة السوداني فرنسا إيران