اقرأ غدًا في "البوابة".. في حواره مع صحيفة أساهي اليابانية.. السيسي: سياستنا الخارجية ترفض التدخل في شئون الدول

تقرأ غدًا في العدد الجديد من جريدة "البوابة"، الصادر بتاريخ الأربعاء 3 مايو 2023، مجموعة من الموضوعات والانفرادات المهمة، ومنها:

في حواره مع صحيفة أساهي اليابانية.. السيسي: سياستنا الخارجية ترفض التدخل في شئون الدول

الحوار الوطني يرسم ملامح الجمهورية الجديدة

احتجاجات وإضراب وصواريخ.. استشهاد أسير فلسطيني في سجون الاحتلال

أمريكا مهددة بالإفلاس.. وزيرة الخزانة تحذر من التخلف عن الالتزامات الحكومية وسداد الديون

"شكري" يستقبل مبعوث رئيس مجلس السيادة السوداني

406 شرطيين أصيبوا في تظاهرات "أول مايو" بفرنسا

191 ألف جندي روسي قتلوا في الحرب حسب الإحصاءات الأوكرانية

جهنم السيدات.. إغلاق الشركات الموظفة للنساء غير المحجبات في إيران