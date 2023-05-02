تحويلات مرورية.. لتنفيذ أعمال ضبط منسوب الرصف وإعادة توزيع عرض الطريق بالقاهرة

عينت الإدارة العامة لمرور القاهرة الخدمات المرورية اللازمة لمواجهة الكثافات المرورية المتوقعة تزامناً مع تنفيذ أعمال الغلق الكلى لمحور صلاح سالم بالاتجاه القادم من ميدان حسن الأنور إتجاه كوبرى السيدة عائشة بالوصلة من وحدة تراخيص عين الصيرة وحتى محطة وقود التعاون لتنفيذ أعمال ضبط منسوب الرصف وإعادة توزيع عرض الطريق.

وأوضحت الإدارة العامة أن مدة أعمال الصيانة أن تكون مدة تنفيذ تلك الأعمال (45 يوما) ليلاً ونهاراً اعتباراً من الساعة 12 صباحاً يوم الأربعاء الموافق 3/5/2023 .

مما يستلزم إجراء بعض التحويلات المرورية على النحو التالى:

القادم من ميدان حسن الأنور استكمال السير بمحور صلاح سالم "التوسعة المستحدثة" فيميناً خلف نادى الأبطال للقوات المسلحة "الطريق المستحدث" إتجاه شارع عين الحياة فالدوران والعودة من أسفل كوبرى متحف الحضارة اتجاه صلاح سالم وكوبرى السيدة عائشة.

ومن جانبها تقوم الإدارة العامة لمرور القاهرة بتعيين الخدمات المرورية اللازمة والتنسيق مع الشركات المنفذة لوضع المساعدات الفنية وجميع التجهيزات الدالة على وجود أعمال بالمنطقة لضمان أمن وسلامة المواطنين.