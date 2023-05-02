ضبط شخص لقيامه بالاتجار غير المشروع في النقد الأجنبي بالقاهرة

تمكنت الأجهزة الأمنية اليوم الثلاثاء، من ضبط أحد الأشخاص بالقاهرة لقيامه بالاتجار غير المشروع فى النقد الأجنبى.

أكدت معلومات وتحريات الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة، قيام أحد الأشخاص، مقيم بدائرة قسم شرطة دار السلام بالقاهرة، بمزاولة نشاط غير مشروع فى مجال الاتجار بالنقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفى من خلال إحدى الصفحات عبر موقع التواصل الإجتماعى "فيس بوك".

عقب تقنين الإجراءات وبالتعامل الفنى، تم استهدافه وأمكن ضبطه وعُثر بحوزته على (مبالغ مالية عملات "محلية - أجنبية" – سيارة "ملكه"، وبمواجهته إعترف بحيازته للمبالغ المالية المضبوطة بقصد الإتجار بها خارج نطاق السوق المصرفى، حيث يقوم بتجميع العملات الأجنبية من المتعاملين معه عبر الصفحة المشار إليها بأسعار أقل من المتداول وبيعها بسعر السوق السوداء لتحقيق أرباح غير مشروعة.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية، وتولت النيابة العامة التحقيق.