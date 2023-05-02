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الثلاثاء 02 مايو 2023
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

الأخبار

وزارة الشباب تشارك بمبادرتي توظيف مصر وطور وغير

ملتقي التوظيف
ملتقي التوظيف
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شاركت وزارة الشباب والرياضة برئاسة الدكتور أشرف صبحي، من خلال الإدارة المركزية لتمكين الشباب (الإدارة العامة للمبادرات الشبابية) في ملتقى التوظيف الذي أُقيم بكلية الخدمة الاجتماعية بجامعة الفيوم، بالتعاون مع شركة مايكروسوفت ومؤسسة كير مصر للتنمية، لتعريف الطلاب والخريجين بخدمات التدريب والتوظيف  المقدمة.

وأشارت منال جمال وكيل الوزارة رئيس الإدارة المركزية لتمكين الشباب، إلي أن هذا الملتقي يأتي ضمن سلسلة من الملتقيات التي تنفذها وزارة الشباب والرياضة بالتعاون مع الجامعات والمعاهد، وفي إطار اهتمام الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة بتأهيل الشباب لسوق العمل وتوفير فرص عمل لائقة ومناسبة لهم.

وكانت وزارة الشباب والرياضة قد قامت بتنفيذ ملتقي توظيف بمعهد الدراسات المتطورة بالقطامية، وملتقي آخر بمقر أكاديمية أخبار اليوم بالسادس من أكتوبر من خلال مبادرتي "توظيف مصر" و"طور وغير" بالتعاون مع شركة مايكروسوفت ومؤسسة كير مصر للتنمية، بمشاركة أكثر من ٦٠ شركة من شركات القطاع الخاص، في اطار تنفيذ عدد من ملتقيات التوظيف بالجامعات والمعاهد.

وزارة الشباب والرياضة اشرف صبحي ملتقي التوظيف الخدمة الاجتماعية بجامعة الفيوم احمد محمدي