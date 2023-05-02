غدا..الرئيس القبرصي يعقد محادثات مع نظيره الفرنسي في باريس

أعلنت الرئاسة القبرصية، اليوم "الثلاثاء"، أن الرئيس نيكوس كريستودوليدس سيعقد اجتماعا مع نظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون غدا "الأربعاء" خلال زيارته إلى باريس، لبحث عدد من القضايا المطروحة على الساحة الإقليمية والدولية.

وذكر المكتب الإعلامي للرئيس القبرصي في بيان أن كريستودوليدس سيغادر مساء اليوم إلى باريس، حيث سيلتقي مع نظيره الفرنسي غدا في قصر الإليزيه، حيث سيحضر الجانبان غداء عمل قبل الإدلاء بتصريحات لوسائل الإعلام، بحسب ما أوردته صحيفة "سيبروس ميل" القبرصية.

وأشار البيان إلى أنه من بين الموضوعات التي ستتم مناقشتها خلال الاجتماع مسألة اقتراح كريستودوليدس لمشاركة الاتحاد الأوروبي بشكل أكبر في الشؤون القبرصية، بهدف كسر الجمود واستئناف المفاوضات للتوصل إلى حل للأزمة القبرصية.

كما سيناقش الجانبان الحرب الدائرة في أوكرانيا وتدفق المهاجرين في منطقة شرق البحر الأبيض المتوسط، ومن المقرر أيضًا أن يجتمع كريستودوليدس مع أعضاء الجالية القبرصية في باريس، بحسب البيان.

وأضاف البيان أن الرئيس القبرصي سيلتقي بعد غد "الخميس" مع ممثلين عن شركة النفط الفرنسية العملاقة "توتال"، التي تشارك حاليًا في أنشطة التنقيب في المنطقة الاقتصادية الخالصة في قبرص.

كما لفت إلى أن كريستودوليدس سيتوجه برفقة زوجته فيليبا كارسيرا مساء الخميس من باريس إلى لندن لحضور حفل تتويج الملك تشارلز المقرر عقده السبت المقبل.