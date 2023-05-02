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الثلاثاء 02 مايو 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

الحماية المدنية تنقذ أبًا وابنته من وسط النيران في بورسعيد

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
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أنقذ رجال الحماية المدنية التابعة لمديرية أمن بورسعيد، مساء اليوم الثلاثاء أبًا وابنته من وسط النيران بعدما اندلع حريق داخل شقة بمنطقة السيدة نفيسة فى نطاق حي الضواحي.

تلقت إدارة الحماية المدنية بلاغًا باندلاع حريق داخل وحدة سكنية بمنطقة السيدة نفيسة فى نطاق حي الضواحي، وعلى الفور انتقل رجال الحماية المدنية بقيادة العقيد هاني المهدي، رئيس قسم الإطفاء، إلى مكان الواقعة، ونجحوا في السيطرة على الحريق من خلال سيارتين إطفاء قبل انتقاله إلى باقي الوحدات السكنية المجاورة، كما أنقذوا أب وابنته من وسط النيران داخل الشقة.

حُرر محضر بالواقعة وجاري اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة والتحري حول ملابسات الحريق وحصر التلفيات، في الوقت الذي تبين من المعاينة الأولية أن النيران اندلعت في "الأنتريه" داخل الوحدة السكنية.

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