أسينسيو يقود هجوم ريال مدريد أمام سوسيداد في الدوري الإسباني

أعلن كارلو أنشيلوتي المدير الفني لنادي ريال مدريد، تشكيل الفريق لمواجهة ريال سوسيداد، اليوم الثلاثاء، في إطار منافسات الجولة الـ33 من بطولة الدوري الإسباني.

وتقام المباراة على ملعب أنويتا معقل سوسيداد، وتبدأ في تمام الحادية عشرة مساء، ويقود هجوم النادي الملكي كل من ماركو أسينسيو وماريانو دياز ورودريجو.

ويغيب عن ريال مدريد 6 لاعبين في المباراة أبرزهم المهاجم الفرنسي كريم بنزيما بسبب معاناته من الإجهاد، بالإضافة إلى إدواردو كامافينجا وفينيسيوس جونيور بسبب تراكم الإنذارات، ولوكا مودريتش وفيرلاند ميندي للإصابة، ودافيد ألابا لأسباب فنية.

ويبدأ ريال مدريد اللقاء بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى: تيبو كورتوا.

خط الدفاع: داني كارفاخال - إيدير ميليتاو - أنطونيو روديجر - ناتشو.

خط الوسط: توني كروس - تشواميني - داني سيبايوس.

خط الهجوم: ماركو أسينسيو - ماريانو دياز - رودريجو.

ويحتاج ريال مدريد للفوز بالمباراة للمحافظة على وصافة الدوري الإسباني حيث يملك 68 نقطة وبفارق نقطتين فقط عن أتليتكو مدريد صاحب المركز الثالث، فيما يسعى ريال سوسيداد لاقتناص الثلاث نقاط لتأمين موقعه في المربع الذهبي حيث يملك 58 نقطة في المركز الرابع.