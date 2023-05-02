القصة الكاملة لهاشتاج إلغاء حفل أصالة الجديد

تستعد الفنانة أصالة لإحياء حفل جديد يوم الجمعة المقبل بالمتحف القومي للحضارة المصرية، وأعلنت عنه عبر موقع التغريدات "تويتر" وقالت:"اهلي و حبايبي بمصر العظيمة كل سنة و انتوا بالف خير.. استنوني بحفلة كتير بتعني لي بمتحف الحضارات يوم ٥ مايو نسترجع ذكرياتنا نستمتع بالجديد سوا رح نأسس ذكرى لليله غير كل الليالي".

لتفاجأ بعدها بتدشين هاشتاج يطالب بإلغاء الحفل بعنوان "إلغاء حفل أصالة" ليصبح تريند على موقع التغريدات تويتر، ويأتي غضب بعض الجماهير والمطالبة بمطرب مصري لإحياء الحفل على خلفية تصريحات سابقة لأصالة في إحدى حفلاتها بالمملكة العربية السعودية قالت خلالها أن تاريخها كله صنعته والفضل به للمملكة، والتي ستظل مدينة لها العمر كله، الأمر الذي استفز البعض وهاجمها وقتها عدد من الفنانين أبرزهم الملحن حلمي بكر ووجدوا في تصريحاتها إنكارا لدور مصر في مسيرتها الفنية.

وسط تفاعل واسع على الهاشتاج المطالب بإلغاء حفل أصالة القادم، حصلت على دعم من محبيها وجمهورها الذين قالوا عبر تويتر:"أصالة بصوتها العظيم وإحساسها أضافت للفن المصري ، شكلنا مع صوتها واغانيها ذكريات شاركتنا في احتفالاتنا و أحزاننا كلمه شكرا قليله يا اصاله ، اهلا بيكي في وطنك الثاني مصر يا حبيبتنا".

فيما قال آخر:"واحنا بنحبك وبنموت فيكي كمان

‎#اصالة عِشرة عمر معانا "30 سنه من الحب لدرجة اننا كنا فاكرينها مصريه اصلاً.. اغانيها ماليه شوارع وحواري مصر دخلت بيوتنا وفكرتنا بزمن الطرب الاصيل"

فنانه محترمه وراقيه ومعظمنا ليه ذكريات حلوه مع اغانيها".

تجاهلت أصالة الدعوات بإلغاء الحفل الذي ينظمه نجلها، لترد اليوم الثلاثاء وقبل أيام قليلة من موعده على الدعم الذي تلقته وتقول عبر "تويتر":"أنا ازددت بمصر شهره ومجد وماضفت إلّا مُحبّه جديده لمصر العظيمه".

