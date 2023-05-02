قبل ملتقى التحدي.. الحسيني سباح المانش يوجه رسالة لمنافسه الإيطالي

انهي السباح المصري محمد الحسيني الملقب ب"عابر المانش" تدريباته استعدادا لملتقى أبطال التحدى، المقرر إقامته الجمعة المقبل، ويجمع بين الفرعون المصرى والسباح الإيطالى الداون سندروم فلافيو Flavio locci

ووجه السباح والبطل محمد الحسينى رسالة قبل ملتقى أبطال التحدي قال فيها: انتظرك بشغف صديقى فلافيو فى مصر .. الرياضة تربية نفوس وليس جمع كؤوس فهى تجمع الشعوب سويا نحب بعض ونخاف على بعضنا البعض وسنتنافس سويا فى حب مصر وإيطاليا بأخلاق الفرسان .

يأتي ملتقى أبطال التحدي بتنسيق من جمعية بناة الوطن برئاسه المستشار أحمد فتحي، التى تولت التنسيق والسعى لتنظيم فاعلية وحدث هام يجمع السباحين الدوليين المصري ونظيره الإيطالي تحت اسم "ملتقى أبطال التحدى" بعنوان "الفرعون المصري وقيصر روما" تحت رعاية لوزارة التضامن الاجتماعى ووزارة الشباب والرياضة والقنصلية الإيطالية بالأسكندرية، للتأكيد على أن مصر وإيطاليا تربطهما علاقات وطيدة وترابط قوى.

كما يعتبر الحدث لقاء للحضارات من بوابة الرياضه كوسيلة للحب والتعارف والصداقة بين الشعوب، وخصوصا أن هذا الحدث الأول من نوعه.

يستضيف مقر الاتحاد المصري للغوص والإنقاذ بمحافظة الإسكندرية أولى فاعليات الملتقي، تحت عنوان الفرعون المصري وقيصر روما، برعاية وزارة الشباب والرياضة ووزارة التضامن الاجتماعي والقنصلية الإيطالية في الإسكندرية.

ويستعد الفرعون المصرى السباح محمد الحسيني لاستقبال السباح الإيطالي "الداون سندروم" ڤلاڤيو ( Flavio locci ) والذى يصل القاهرة فجر غد، استعدادا لتنظيم فاعلية وحدث هام يجمع السباحين الدوليين المصري و نظيره الإيطالي تحت اسم ملتقى أبطال التحدى بعنوان "الفرعون المصري و قيصر روما.