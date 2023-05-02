الحزن يخيم على نجوم الفن في عزاء مصطفى درويش .. صور

رصدت عدسة «البوابة نيوز» توافد نجوم الفن على عزاء الفنان مصطفى درويش في مسجد الشرطة بالشيخ زايد، والذين خيم عليهم الحزن، وحرص عدد من نجوم الفن والأصدقاء على تقديم واجب العزاء لأسرته، ومن أبرزهم أحمد السقا، وأحمد داود، وعلا رشدي، ولقاء الخميسي، وكريم فهمي، ومحسن منصور، ومدحت العدل، وإدوارد، وغيرهم من النجوم.

رحل الفنان مصطفى درويش عن عالمنا صباح أمس الإثنين بعدما توقفت عضلة القلب بشكل مفاجئ، عن عمر يناهز الـ43 عامًا.

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