أرتيتا يعلن تشكيل أرسنال أمام تشيلسي في الدوري الإنجليزي

أعلن ميكيل أرتيتا المدير الفني لنادي أرسنال، تشكيل لاعبيه لمواجهة تشيلسي، اليوم الثلاثاء، في إطار منافسات الجولة الـ34 من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

تقام المباراة على ملعب الإمارات معقل الجانرز، في تمام الساعة العاشرة، ويقود هجوم المدفعجية كل من بوكايو ساكا وجابرييل خيسوس ولياندرو تروسارد.

حراسة المرمى: أرون رامسديل

خط الدفاع: بنجامين وايت - جاكوب كيويور - جابرييل ماجاليس - أوليكساندر زينشينكو

خط الوسط: مارتن أوديجارد - جورجينو - جرانيت تشاكا

خط الهجوم: بوكايو ساكا - جابرييل جيسوس - لياندرو تروسارد

ويخطط ميكيل أرتيتا المدير الفني لنادي أرسنال للفوز بالمباراة لاقتناص صدارة الدوري الإنجليزي من مانشستر سيتي حيث يملك 75 نقطة ويحتل المركز الثاني بفارق نقطة وحيدة عن الفريق السماوي، فيما يسعى لامبارد للفوز بالمباراة لتحسين موقعه في جدول ترتيب الدوري حيث يملك 39 نقطة يحتل بهم المركز الثاني عشر.