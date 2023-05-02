الدوري الإسباني.. برشلونة يتعادل مع أوساسونا في الشوط الأول

سيطر التعادل السلبي على مباراة برشلونة وأوساسونا، خلال أحداث الشوط الأول من اللقاء الذي يجمع الفريقين، مساء اليوم الثلاثاء، على ملعب سبوتيفاي كامب نو، في إطار منافسات الجولة الـ 33 من بطولة الدوري الإسباني.

وحاول لاعبو البلوجرانا كثيرا على مرمى أوساسونا ولكن محاولاتهم لم تسفر عن أهداف، وظل الشوط الأول سجالا بين الفريقين حتى انتهى بالتعادل السلبي.

وبدأ برشلونة اللقاء بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى: تير شتيجن.

خط الدفاع: كوندي - رونالد أراوخو - أندرياس كريستينسن - أليكس بالدي.

خط الوسط: فرانكي دي يونج - سيرجيو بوسكيتش - بيدرو.

خط الهجوم: رافينيا - روبرت ليفاندوفسكي - جافي.

ويخطط برشلونة للفوز بالمباراة للهروب بصدارة الدوري الإسباني حيث يملك 79 نقطة بفارق 11 نقطة عن الوصيف ريال مدريد، فما يحتاج أوساسونا لاقتناص الثلاث نقاط من أجل الاقتراب من المراكز المؤهلة للدوري الأوروبي حيث يملك 44 نقطة ويحتل المركز التاسع.