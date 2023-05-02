نقيب الصحفيين: تحويل مركز التدريب والتكنولوجيا إلى مورِد استثماري كبير

قال الكاتب الصحفي خالد البلشي نقيب الصحفيين، إن مجلس النقابة سيعمل على تحويل مركز التدريب والتكنولوجيا بالدور السابع إلى مورِد استثماري كبير للنقابة، ومكان تدريبي يُقدّم خدمة حقيقية للصحفيين والطُلاب أيضًا.

وأضاف في تصريحات صحفية، أن النقابة تعمل على التوّصل لبروتوكولات تعاون مع مؤسسات كُبرى، لتقدّيم محتوى جيد ومختلف للزملاء، وهو ما يُدر دخلًا للنقابة.

وفيما يخص المؤقتين بالمؤسسات القومية، أكد النقيب أن النقابة خاطبت الهيئة الوطنية للصحافة، برئاسة المهندس عبدالصادق الشوربجي، وأبدت استعدادها لمخاطبة مجلس الوزراء، وعقد اجتماعات مشتركة، بهدف تعيين الزملاء المؤقتين، وذلك في مصلحة المؤسسات القومية.

وأوضح "البلشي" أن النقابة شكّلت لجنة من مُمثلي المؤقتين للعمل على هذه القضية، ووضع الحلول المختلفة.