أوباميانج يقود هجوم تشيلسي أمام أرسنال في الدوري الإنجليزي

أعلن فرانك لامبارد المدير الفني لنادي تشيلسي، تشكيل لاعبيه لمواجهة أرسنال، اليوم الثلاثاء، في إطار منافسات الجولة الـ34 من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

ويستضيف أرسنال المباراة على ملعب الإمارات، وتقام في تمام الساعة العاشرة، واعتمد لامبارد على أوباميانج لقيادة الهجوم إلى جانب مادويكي ورحيم سترلينج.

ويخوض تشيلسي اللقاء أمام أرسنال بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى: كيبا أريزابالاجا.

خط الدفاع: سيزار ازبيليكويتا - ويسلي فوفانا - تياجو سيلفا - بينجامين تشايلويل.

خط الوسط: نجولو كانتي - إنزو فرنانديز - ماتيو كوفاسيتش.

خط الهجوم: نوني مادويكي - بيير إيميريك أوباميانج - رحيم سترلينج.

ويسعى لامبارد للفوز بالمباراة لتحسين موقعه في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي حيث يملك 39 نقطة يحتل بهم المركز الثاني عشر، فيما يخطط ميكيل أرتيتا المدير الفني لنادي أرسنال للفوز بالمباراة لاقتناص صدارة الدوري من مانشستر سيتي حيث يملك 75 نقطة ويحتل المركز الثاني بفارق نقطة وحيدة عن الفريق السماوي.