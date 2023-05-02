"الصليب الأحمر" يدعو سلطات الاحتلال الإسرائيلي لتسليم جثمان الأسير خضر عدنان

دعت اللجنة الدولية للصليب الأحمر، اليوم الثلاثاء، سلطات الاحتلال الإسرائيلي لتسليم جثمان الأسير خضر عدنان الذي أعلن عن استشهاده صباح اليوم، لذويه لمواراته الثرى.

وقالت اللجنة الدولية في بيان صحفي "ندعو السلطات الإسرائيلية إلى إعادة جثمان عدنان حتى تتمكن أسرته من ترتيب مراسم دفن كريمة بما يتوافق مع عاداتهم ومعتقداتهم".

وأعربت اللجنة في بيانها عن استعدادها لتقديم الدعم في سبيل إعادة جثمان عدنان في حال طلب منها ذلك، توافقا مع المهام الإنسانية الموكلة إليها.

وتقدمت اللجنة بأحر التعازي لأسرة خضر عدنان وأحبائه في هذا الوقت العصيب.