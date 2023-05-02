علاء عبد العال يعلن تشكيل الداخلية لمواجهة إنبي في الدوري

أعلن علاء عبد العال المدير الفني لفريق الداخلية، عن تشكيل الفريق لمواجهة نظيره انبي بعد قليل علي ملعب بتروسبورت في الأسبوع السابع والعشرين من مسابقة الدوري الممتاز.

ويخوض الداخلية اللقاء بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى: عماد السيد.

خط الدفاع: كريم يحيى - محمد نجيب - كمال أبو الفتوح - أحمد عبد النبي.

خط الوسط: أحمد عبد الرسول - الآن كيمبادي - كليتشي شيميزى - سمير فكري.

خط الهجوم: وليد مصطفى - علي الزاهدي.

ويستضيف الداخلية فريق إنبي في التاسعة والنصف مساء اليوم بملعب بتروسبورت في الأسبوع السابع والعشرين للدوري الممتاز.

ويحتل الداخلية بقيادة علاء عبدالعال المركز الخامس عشر برصيد 25 نقطة من خمسة انتصارات، و10 تعادلات و11 هزيمة، وسجل 22هدفا ودخل مرماه 33 هدفا.

وحقق الفريق فوزا غاليا في مباراته الأخيرة على فيوتشر بهدف دون رد ويسعى لمواصلة انتصاراته والوصول للنقطة 28 للبقاء بعيدا عن مثلث الهبوط.

وعلى الجانب الآخر يحتل إنبي بقيادة تامر مصطفى المركز التاسع برصيد 32 نقطة من تسعة انتصارات وخمس تعادلات و12 هزيمة وسجل 27 هدفا ودخل مرماه 33 هدفا.

ويسعى الفريق البترولي للوصول للنقطة 35 لتعزيز موقعه في المنطقة الدافئة بجدول الدوري بعد أن خسر آخر مبارياته أمام الاتحاد في بطولة كأس رابطة الأندية المحترفة.

يدير المباراة أحمد جمال ويساعده محمد مصطفى إسماعيل ومحمود مصطفى ومعهم حسني سلطان حكما رابعا ومصطفى عثمان حكم فيديو وشهاب راشد مساعد حكم فيديو.