وصول أطول كابل بحري في العالم إلى السعودية تمهيدًا لربط 33 دولة

أعلنت شركتا "center3" المملوكة لمجموعة "stc" السعودية و"ميتا"، اليوم الثلاثاء، عن وصول أطول كابل بحري في العالم إلى مدينتي جدة وينبع، حيث يأتي هذا المشروع كجزء من اتحاد الكابلات البحرية "Africa2" ليتوافق مع استراتيجية المجموعة السعودية في التوسع والنمو والمساهمة في أن تكون المملكة مركزا رقميا عالميا يربط قارات العالم الثلاث آسيا وأفريقيا وأوروبا.

ويعدّ كابل "Africa2" الذي يبلغ طوله أكثر من 45 ألف كيلومتر من أطول الكابلات البحرية والتي تم إنزالها في العالم، وبنهاية المشروع في عام 2024 سيربط نظام الكابلات البحرية 33 دولة، كما سيوفر اتصالا موثوقا وخدمات الإنترنت عبر ثلاث قارات إفريقيا وآسيا وأوروبا، ومن المتوقع أن يصل الكابل، بعد مديتني جدة وينبع، إلى مدينة ضبا في وقت لاحق من هذا العام، كما سيصل إلى مدينة الخبر في عام 2024، وذلك حسبما ذكرت وكالة أنباء السعودية "واس".

وسيمكن كابل "Africa2" البحري من رفع مستوى تبادل المعلومات وتطوير الأعمال الرقمية مما يساعد في تعزيز المرحلة التالية من النمو في العديد من الاقتصادات، كما سيسهم في تعزيز النمو الاقتصادي، وسيمتد الكابل على كامل منطقة الخليج العربي من خلال تمديدات كابل "Africa Pearls 2" التي ستضيف عمليات إنزال في الكويت والبحرين وقطر والعراق وسلطنة عمان والإمارات وباكستان والهند، جنبا إلى جنب مع الساحل الشرقي للمملكة.

وقال الرئيس التنفيذي لشركة "center3" فهد الهاجري إن إنزال كابل "Africa2" يعد إنجازا جديدا للشركة ويعكس أهدافها المتمثلة في ربط قارات آسيا وإفريقيا وأوروبا، مشيرا إلى مواصلة الشركة لاستثماراتها في البنية التحتية للاتصالات لتقديم خدمات استثنائية للعملاء، والمساهمة في تحقيق "رؤية المملكة 2030"، معربا عن تطلعه في تعزيز المشروع لمكانة الشركة وترسيخ دورها الريادي في قطاع الاتصالات في المنطقة.

من جانبه، قال المدير الإقليمي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في "ميتا" فارس عقاد إن الأزمة الناتجة عن جائحة "كوفيد 19" أظهرت اعتماد ملايين الأشخاص على الاتصال بالإنترنت للقيام بمهامهم اليومية الأساسية والتواصل مع الآخرين، مشيرا إلى أن الاستثمار في الكابلات البحرية لا يوفر تجربة أفضل للأشخاص الذين يستخدمون منتجات شركة "ميتا" فحسب بل يفيد أيضا العديد من القطاعات الأخرى بما في ذلك الرعاية الصحية والتعليم والخدمات الاجتماعية.

يذكر أن تحالف "Africa2" يشمل كلا من شركة "centre3"، والمصرية للاتصالات، وأورانج، وفودافون، و"Meta"، و"China Mobile International"، و"MTN Global Connect"، و"WIOCC".